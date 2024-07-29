شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية والهجرة يجتمع مع إدارة ليبيا بالوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الاثنين، بإدارة ليبيا بالوزارة، وذلك في إطار حرص السيد وزير الخارجية على التواصل المباشر مع كافة قطاعات الوزارة والاستماع إلى تقييمهم في مجالات اختصاصهم.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، بأن الاجتماع شهد بحث تطورات الأوضاع في ليبيا، والجهود الرامية لمساعدة الأشقاء الليبيين على تحقيق الاستقرار المستدام بما يحفظ وحدة وسلامة واستقرار ليبيا، فضلاً عن مسار العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، وأوضاع الجالية المصرية في ليبيا.

وقد استمع وزير الخارجية إلى تقدير موقف متكامل من القائمين على ملف ليبيا بوزارة الخارجية، حيث شدد الدكتور عبد العاطي على ضرورة إيلاء الوضع في ليبيا الاهتمام الخاص باعتبارها دولة جوار لمصر، ويربطها والشعب الليبي علاقة خاصة وتاريخية مع الشعب المصري، مؤكداً أن أمن واستقرار ووحدة وسلامة ليبيا هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.