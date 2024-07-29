أستاذ كبد: تجربة مصر الرائدة في مكافحة فيروس سي تثير الإعجاب العالمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور أشرف عمر، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بطب قصر العيني، إنّه شارَك مؤخرًا في مؤتمر ضم خبراء عالميين في مجال الأورام والسرطانات التي تصيب الكبد، ويأتي ذلك تقديرًا للدور الهام الذي قامت به مصر في تشخیص وعلاح الأورام الكبدية والفيروسات الخطيرة مثل الفيروس المسبب لالتهاب الكبد الوبائي (سي).

خلال اتصال هاتفي ببرنامج "6 الساعة" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، قال الدكتور عمر بأن المؤتمر أظهر امتنانًا كبيرًا للإنجازات الرائعة التي حققتها مصر في مجال مكافحة فيروس سي واستئصاله بشكل كامل من البلاد، حيث أعرب المشاركون في المؤتمر عن إعجابهم الشديد بالنجاح الباهر الذي حققته مصر رغم إمكانياتها المحدودة في هذا المجال.

ووصف الدكتور عمر التجربة المصرية في مكافحة فيروس سي بأنها كانت بمثابة إنجاز إعجازي، إذ تمكنت مصر من علاج ملايين المرضى وتحقيق نتائج ملحوظة على مستوى عالمي، وهو ما جعل العديد من الدول الكبرى تعاني من صعوبة تحقيق تلك النتائج بالرغم من امتلاكها لإمكانيات أكبر بكثير مما تمتلكه مصر.

وأبدى توقعاته بانحسار عدد الحالات المصابة بسرطان الكبد في المستقبل القريب، مشيرًا إلى أن الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة المصرية بالتعاون مع المؤسسات الطبية والخيرية المختلفة سيكون لها دور كبير في الحد من انتشار هذه الأمراض الخطيرة.