حدث في 8 ساعات| 8.2 مليار إيرادات المنطقة الاقتصادية.. وحقيقة هدم جزء من المونوريل والقطار الخفيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

شهدت مصر اليوم الاثنين، العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أبرزها، تحقيق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس 8.245 مليار جنيه، وزاهي حواس يرد علي ادعاءات إيلون ماسك حول بناء الأهرامات.

ويستعرض الخليج 365 خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الـ8 ساعات الأخيرة:

8.245 مليار جنيه إيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في 2023-2024

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لاستعراض نتائج العام المالي 2023/2024، وكذا أهم المستجدات الخاصة بالمنطقة الاقتصادية.

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زاهي حواس يرد علي ادعاءات إيلون ماسك حول بناء الأهرامات

رد عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، على ادعاءات الملياردير الشهير إيلون ماسك التي زعم أن الكائنات الفضائية هي التي قامت ببناء الأهرامات.

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بالصور.. النقل تكشف حقيقة هدم جزء من مونوريل شرق النيل والقطار الخفيف

أصدرت الهيئة القومية للأنفاق بيانا إعلاميا نفت فيه ما تم تداوله عبر عدد من وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص هدم جزء من أحد مشروعي (مونوريل شرق النيل والقطار الكهربائي الخفيف (السلام – العاصمة الإدارية) وتغيير ارتفاعه عند نقطة التقائهما في العاصمة الإدارية الجديدة حيث ادعى الخبر وقوع المشروعين في مستوى واحد.

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وزير الصحة يناقش مع نواب بني سويف تطوير المنظومة والمشروعات الجارية

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماعًا، بحضور نواب الوزير وقيادات وزارة الصحة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، بديوان عام المحافظة، عقب ختام جولته الميدانية في إطار ختام المرحلة الأولى من المرور الميداني علي المنشآت الطبية

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241 إجراءً فوريًّا.. "الصحة" تكشف عن نتائج "حملة الصعيد" بالمنشآت الطبية

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، نتائج المرحلة الأولى من حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية بمحافظات الصعيد (سوهاج، وأسيوط، والمنيا، وبني سويف)، والتي استمرت على مدار 8 أيام خلال الفترة من 22 وحتى 29 يوليو،

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قصور الثقافة تعلن شروط التقديم للتجارب النوعية للموسم المسرحي الجديد

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، عن فتح باب التقديم للمشاركة في الموسم المسرحي الجديد للتجارب النوعية، ضمن برامج وزارة الثقافة

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استثمارات بـ500 مليون جنيه.. وزير العمل يتفقد شركتي "الأهرام لنُظم الأمان" و"الأمراء لإنتاج السيرامي

تفقد محمد جبران، وزير العمل، اليوم الإثنين، فى إطار جولته بمدينة العاشر من رمضان، سير العملية الإنتاجية وبيئة العمل داخل شركتي "الأهرام لنُظم الأمان، والأمراء لإنتاج السيراميك"، حيث كان في استقباله، الدكتور سمير عارف، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان ورئيس مجلس إدارة الأهرام لنُظم الأمان

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الحكومة: جهاز المشروعات المتوسطة وفر 397.4 ألف فرصة عمل في 18 شهرا

التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لمتابعة جهود الجهاز خلال الفترة الماضية في تنمية المشروعات وريادة الأعمال.

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لطلاب الثانوية.. تفاصيل دراسة التصميم الداخلي البيئي للعمل في مجال إنتاج الأثاث

أعلنت جامعة حلوان الأهلية لطلاب الثانوية العامة تفاصيل برنامج التصميم الداخلي البيئي، والذي يستهدف تصميم الفراغات الداخلية للمنشآت المختلفة سكنية، تجارية،إدارية وسياحية، وتمكين الطالب من الارتقاء بفكرة الدمج والتنسيق بين البيئة الداخلية

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توجيهات مهمة من وزير العمل بشأن الحد الأدنى للأجور وعمال "التراحيل"

قال بيان صادر عن وزارة العمل، إن محمد جبران، وزير العمل، بدأ جولاته اليوم الإثنين في مدينة العاشر من رمضان بعقد لقاء مع جمعية مستثمري العاشر من رمضان بمقر الجمعية بحضور المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية.

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قطاع الأعمال: دمج 31 شركة غزل ونسيج في 9 شركات فقط

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام؛ لمتابعة عدد من ملفات العمل التي تباشرها الوزارة خلال الفترة الحالية.

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