زاهي حواس ردًا عن تغريدة إيلون ماسك حول الأهرامات: ادعاءات تعكس جهله بالتاريخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

ردَّ عالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس على تغريدة الملياردير الأميريكي إيلون ماسك، التي أثارت الجدل بعد ادعائه أن الكائنات الفضائية هي من بنت الأهرامات، مؤكداً أن هذا التعليق يعكس عدم معرفة ماسك بتاريخ الحضارة المصرية.

أوضح الدكتور حواس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد، أن ادعاء ماسك يعكس جهله بالتاريخ العظيم للحضارة المصرية القديمة.

وأكد الدكتور حواس أن الدراسة والتعرف على أسرار الحضارة المصرية القديمة يوفران فهمًا شاملًا ودقيقًا لتاريخها الغني والملهم.

وأشار إلى أهمية الرد العلمي والمنطقي على التعليقات المغلوطة والشائعات المتداولة حول تاريخ الحضارات العريقة والأثرية، وخاصةً تلك التي تنتشر بغرض حصد الشهرة والإثارة.

وقال الدكتور حواس إن تعليق إيلون ماسك يبرز الحاجة الملحة لنشر الوعي والمعرفة بالحضارات القديمة وتاريخها الثري، وضرورة التفريق بين الحقائق والأساطير.

كما أوضح أن الأهرامات العظيمة شيدها المصريون القدماء ببراعة ومهارة فائقتين مستخدمين أدوات وتقنيات عصرهم.

وشدد على أن هناك الكثير من المزاعم والأكاذيب المنتشرة حول الحضارات الإنسانية عموماً وحول الحضارة المصرية خصوصاً، والتي يدعي مروجوها أن بناة الأهرام هم أشخاص غرباء عن المصريين القدامى، سواء كانوا مخلوقات فضائية أو غيرهم.

وقال الدكتور حواس إن كل هذه الادعاءات عارية تمامًا عن الصحة، وإنه للتصدي لهذه الشائعات الكاذبة فإنه سيتصدى شخصياً لكل من يسعى لتشويه تاريخ الحضارة المصرية العريقة.

وأعلن الدكتور زاهي حواس أيضًا عن حملة قادمة في شهر سبتمبر القادم تهدف لاسترجاع آثار هامة مسروقة خارج البلاد، مثل رأس نفرتيتي وحجر رشيد، وحث المواطنين المصريين على التوقيع على مذكرة تطالب باسترجاع هذه القطع الأثرية القيمة، والتي تجاوز عدد الموقعين عليها بالفعل 300 ألف مواطن.