هيئة الدواء تكشف عن إجراء عاجل لحل أزمة نقص الأنسولين بالصيدليات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء، أن هناك ثلاث شركات تقوم بإنتاج الأنسولين في مصر، وموضحًا تم ضخ 400 ألف عبوة من الأنسولين في شهري يونيو ويوليو إلى الصيدليات.

وأضاف "الغمراوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع على قناة صدى البلد، أن الكمية التي تم ضخها في السوق تغطي الطلب المطلوب. كما أشار إلى أن الشركة الأولى تقوم بإنتاج 1.1 مليون عبوة من الأنسولين محلياً.

وتابع قائلاً: خلال العشرة أيام المقبلة، سيتم ضخ الأنسولين المنتج محلياً في السوق المصري، كما نبه إلى أن بعض المواطنين يقومون بشراء الأنسولين وتخزينه بدافع الخوف من نفاده، مما قد يؤدي إلى انتهاء صلاحيته دون الاستفادة منه."

وأكد أن مصر تستهلك حوالي 350 ألف عبوة من الأنسولين شهرياً، وقد يصل الاستهلاك إلى 500 ألف عبوة كحد أقصى."

وأشار إلى أنه من أغسطس إلى ديسمبر المقبل، سيكون هناك أكثر من 5 ملايين عبوة من الأنسولين المستورد من الخارج، بالإضافة إلى الإنتاج المحلي، لتلبية احتياجات السوق.

أوضح : أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي صيدلية تبيع الأدوية بأسعار أعلى من التسعيرة المعلنة، والتي قد تصل إلى حد الغلق.

وناشد المواطنين بالإبلاغ عن أي صيدلية تبيع الأدوية بأسعار غير محددة من خلال الاتصال بالخط الساخن 15301.