حبس سائق أوبر المتهم بالتحرش بالفنانة هلا السعيد سنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم، بحبس سائق أوبر" المتهم بالتحرش بالفنانة هلا السعيد على محور الضبعة لمدة عام وكفالة مالية 1000 جنيه.

وكانت قد كشفت الفنانة هلا السعيد عن تعرضها للتحرش من سائق أوبر، من خلال فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، قائلة: "أنا حاليًا على محور الضبعة، وكنت راكبة أوبر، لقيت السواق يوقف العربية ونزل منها وقال لى انها سخنت، وبابص ورايا لقيته يفك حزام البنطلون ونزلت من العربية بسرعة، وهو قال لى ماتخافيش ماتخافيش أنا عندي السكر ولازم كل شوية ادخل الحمام".

وتابعت السعيد: "نزلت من العربية وسيبت شنطتى والحمد لله إني كنت بتكلم في التليفون قبل ما العربية تقف واتصلت بأحد من أصدقائي قلت له إني أرسلت له لايف لوكيشن وتقريبًا هذا ما جعل السواق يخاف، والحمد لله إننا الصبح ولسه قريبة من بيتي".