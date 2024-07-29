شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يستقبل رئيس الشئون الدينية بالنواب ويستعرض محاور عمل الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وبحث الدكتور أسامة الأزهري و الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب سبل التعاون المشترك والنهوض والارتقاء بوزارة الأوقاف، والتنسيق الكامل بين اللجنة الدينية بمجلس النواب ووزارة الأوقاف المصرية.

واستعرض الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف مع الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب المحاور الأربعة للأوقاف مؤكدًا أن بناء الشخصية الوطنية هو المستهدف الأعظم، وأن بناء الإنسان هو أحد المحاور الأربعة التي نعمل عليها في وزارة الأوقاف.

من جانبه ثمَّن وأشاد الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب بالمحاور الأربعة للأوقاف، مؤكدًا أنها محاور متجانسة ومترابطة وتحقق المستهدف وتبدو ثمرتها في القريب العاجل بإذن الله تعالى.