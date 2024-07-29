شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الثانوية العامة 2024.. مواد لم تعلن نسب النجاح فيها حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

تعمل كنترولات الثانوية العامة على الانتهاء من تصحيح كراسات إجابة امتحانات الثانوية العامة وتجميع ومراجعة النتيجة وإضافة درجات الرأفة، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نسب النجاح فى عدد من مواد الثانوية العامة منها الفيزياء والتاريخ واللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية والأولى والكيمياء والتاريخ فيما لم يتم إعلان نسب النجاح فى مواد " الرياضيات التطبيقية والبحتة وتشمل الجبر والهندسة الفراغية والتفاضل والتكامل والديناميكا والاستاتيكا والفلسفة والمنطق وعلم النفس والاجتماع والأحياء والجيولوجيا والعلوم البيئية حيث من المقرر أن تعلن خلال الأيام المقبلة.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مؤشرات نسب النجاح فى امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة فى مادتي الكيمياء والجغرافيا.

وأوضحت الوزارة أن مؤشرات نسبة النجاح في امتحاني مادتي الكيمياء والجغرافيا تجاوزت 92% حيث لا تزال إجراءات التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة مستمرة.

وذكر شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن اجراءات التصحيح ورصد الدرجات لا تزال جارية في باقي المواد.

وأكد المتحدث الرسمي أن الموعد النهائي لإعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة لم يتحدد بعد، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد موعد اعتماد النتيجة بمجرد الانتهاء من كافة اجراءات الرصد والمراجعة وتطبيق درجات الرأفة.