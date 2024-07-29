شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة الصحية: زيادة إقبال مستشفيات المحافظات السياحية على اعتماد "GAHAR" والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أحمد طه، عن أحدث قرارات اللجنة العليا للاعتماد حيث حصل مستشفى الكرنك الدولي بالأقصر على الاعتماد لمدة 3 أعوام بسجلات هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، كما حصل مستشفى مصر المحبة بمدينة بني مزار في محافظة المنيا على الاعتماد المبدئي وذلك كأولى ثمار التعاون بين الهيئة والكنيسة الأرثوذوكسية لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل حيث تعد المستشفى أكبر صرح طبي كنسي بمحافظات الصعيد.

كما شملت قرارات اللجنة الموافقة على تجديد الاعتماد المبدئي لمستشفى هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وتضمنت القرارات كذلك اعتماد مركز جرين للعلاج الطبيعي والتأهيل بالجيزة، إلى جانب الموافقة على منح الاعتماد المبدئي لـ 7 وحدات طب أسرة بمحافظة أسوان هي:

• وحدة طب أسرة قورتة ثالث

• وحدة طب أسرة الوقاداب

• وحدة طب أسرة الرقيقين

• وحدة طب أسرة الشيخ علي

• وحدة طب أسرة الطوناب

• وحدة طب أسرة الرديسية

• وحدة طب أسرة العطواني

ووجه الدكتور احمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، التهنئة لفرق العمل بجميع المنشآت الصحية المعتمدة وخاصة بمحافظتي الأقصر وأسوان، على النجاح في الاعتماد وفقا لمعايير الجودة الصادرة عن الهيئة والمعتمدة دوليا من "الاسكوا"، مشيرا إلى أهمية زيادة عدد المنشآت الصحية المعتمدة بالمحافظات السياحية لتعزيز المنافسة في سوق السياحة العلاجية لاطمئنان المريض الدولي من توافر خدمات صحية متنوعة وبأعلى مستويات الجودة العالمية.

وأشار طه إلى حرص الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية على تقديم كافة أوجه الدعم اللازم والبرامج التدريبية لجميع المنشآت لتبسيط فهم أدلة المعايير وتأهيلها لسرعة الحصول على الاعتماد من جهار، معربا عن سعادته بحرص المستشفيات باختلاف مستويات الخدمات الطبية المتخصصة التي تقدمها، على تجديد الاعتماد مما يعكس التمسك بمكتسبات تطبيق معايير الجودة وتحسين النظم الصحية داخل المنشأة.

وأكد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن عملية اتخاذ القرار بالنسبة لاعتماد المنشآت الصحية تخضع لقواعد صارمة لضمان النزاهة والموضوعية حيث يتم تشفير اسم المنشأة الصحية واستبداله برقم خاص الرقم التعريفي للمنشأة الصحية ) بعد إجراء الزيارة التقييمية قبل عرضه علي اللجنة العليا للاعتماد بما يضمن حيادية التعامل مع التقرير المقدم للبت في قرار الاعتماد أو الاعتماد المبدئي، ثم يتم إدراج تقرير الزيارة التقييمية للمنشأة الصحية ضمن أول اجندة متاحه لاجتماع اللجنة .

وأضاف طه أنه يتم انتظار فترة خمسة عشر يوماً قبل التصديق على قرارات المنشآت التي تم رفض اعتمادها طبقا للقرار الرابع وكذلك حالات إلغاء الاعتماد المبدئي أو الاعتماد؛ حيث يحق للمنشأة الالتماس لإعادة النظر في الرأي في خلال 15 يوما من إبلاغ المنشأة بنتيجة التقييم.