شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء المصرية تستقبل وفدا من وزارة التخطيط والتعاون الدولي والان مع تفاصيل الخبر

استقبل اليوم، الدكتور، أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، وفداً رفيع المستوى من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بقيادة محمد إبراهيم، الوكيل الدائم للوزارة، وذلك بحضور الدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس الهيئة لشئون التطوير الفني وتنمية القدرات، والعديد من قيادات الهيئة.

في مستهل اللقاء، رحب الأستاذ الدكتور، نائب رئيس الهيئة بالوفد، مؤكداً على الفرص الكبيرة المتاحة للعمل بين الهيئة والوزارة لتعزيز جهود التنمية ضمن الرؤية السياسية المصرية من خلال التركيز على المجالات ذات الأولوية والاهتمام المشترك، وفي المقابل طرح الوفد مقدمة عن الأطر المؤسسية التي يتم العمل بها من أجل تحقيق التعاون وتحقيق الغايات المرجوة منه، وأشاد نائب رئيس الهيئة بأواصر العلاقة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ودورها في دعم مسيرة هيئة الدواء التقنية والفنية والإجرائية، ورسم الإستراتيجيات والسياسات العامة والتخطيط، وهو ما انعكس بدوره على نجاح مسيرة الهيئة، وأحدث فاعلية وكفاءة ملحوظة على كافة مستويات تطبيق السياسات العامة.

شهد اللقاء مناقشة التعاون الرقمي بين الجانبين، حيث تم تناول خطط التعاون والخريطة الزمنية اللازمة، مع توضيح الأوضاع الحالية للهيئة، إلى جانب متطلبات الوزارة لتحقيق أهداف التعاون المشترك.

جاء ذلك في إطار سعي الهيئة المستمر لتعزيز سبل التعاون مع كافة الجهات الوطنية؛ لدعم البنية التحتية لقطاع الدواء؛ استنادا إلى الأولويات التنموية للدولة المصرية.