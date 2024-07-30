فاقدًا للوعي.. استخراج طفل احتجز داخل أسانسير عقار بحلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

استخرجت قوات الإنقاذ البري طفلا احتجز داخل مصعد عقار بحلوان جنوب العاصمة، مساء الاثنين.

تلقى مأمور قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باحتجاز طفل داخل مصعد عقار بالقرب من وحدة مرور حلوان.

مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة دفع بفريق إنقاذ بري بالتنسيق مع مأمور القسم ومفتش قطاع الجنوب.

تبين بالفحص احتجاز طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، تم استخراجه فاقدًا للوعي واشتباه وفاة، وأسرع الأهالي بنقله إلى مستشفى النصر في محاولة لإنقاذه.