القومي للمرأة يكرم الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي تقديراً لمجهوداتها



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

نظم المجلس القومي للمرأة، حفل تكريم للدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، تقديرًا لمجهوداتها خلال فترة توليها رئاسة المجلس على مدار ثماني سنوات بحضور المستشار سناء خليل نائب رئيسة المجلس وإيمان خليفة الأمين العام للمجلس ورئيسات الإدارات المركزية بالمجلس، ومديرات عموم المجلس وموظفات وموظفى الأمانة العامة حيث حرص الجميع على الاحتفاء بوزيرة التضامن الإجتماعي لما قدمته من جهود لمسها الجميع داخل وخارج مصر.

واستهلت الدكتورة مايا مرسي، كلمتها بتوجيه خالص الشكر والتقدير للقيادة السياسية لثقتها في توليها مسئولية وزارة التضامن الاجتماعي متقدمة كذلك بأسمى آيات الشكر والعرفان للرئيس السيسي لدعمه المستمر للمرأة والمتواصل للمجلس القومي للمرأة.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالتواجد داخل أروقة المجلس الذي عملت فيه طيلة ثماني سنوات حيث تشرفت بالعمل خلالها مع أعضاء وعضوات المجلس ومقررات وعضوات فروعه بالمحافظات ولجانه وأمانته العامة قائلة: "إن فترة عملها بالمجلس سوف تظل بصمة لها أثر داخلها مدى الحياة"، مشيرة إلى أن علاقتها بجميع أعضاء المجلس والعاملين والعاملات به ستستمر.

وأكدت "مرسي"، أن ما قدمه المجلس القومي للمرأة خلال الثماني سنوات فترة رئاستها ليس مجهود قيادة فحسب وإنما مجهود جماعي من جميع أعضاء وعضوات المجلس والأمانة العامة ولجان وفروع المجلس بالمحافظات مما ساهم فى تشكيل صورة قوية للمرأة المصرية في الخارج.

وشددت الدكتورة مايا مرسي على أنه لن يتحقق أي إنجاز فى أى ملف بدون شراكة حقيقية مع كافة الجهات ومؤسسات الدولة ومنها المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة الأمومة مشيرة إلى أن الوزارة لديها 15 ألف رائدة إجتماعية سيعملن مع المجلس القومي للمرأة الذي يعد أكثر جهة احترافية منظمة في طرق الأبواب.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى المنشور الوزاري الذى أصدرته الوزارة منذ أيام قليلة بعدم استبعاد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة" حال اشتراكهم واستفادتهم من خدمات برنامج الإدخار والإقراض الرقمي "تحويشة" التابع للمجلس القومي للمرأة أو أي من برامج التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الإجتماعي لمستفيديها لمساعدتهم على التحول من تلقي الدعم النقدي إلى الإنتاج والعمل موضحة أن الوزارة تخدم فئات وقطاع عريض من الشعب المصري وسيكون هناك تعاون وتنسيق مع المجلس القومي للمرأة.

وقدم المجلس القومي للمرأة درع تكريم للدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي مؤكدين أن المجلس سيستمر على النهج الذي وضعته الدكتورة مايا مرسي خلال فترة رئاستها المجلس.