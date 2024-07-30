نقيب الفلاحين يكشف سبب ارتفاع أسعار الطماطم.. ويؤكد ستتراجع 50% في هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن سبب ارتفاع أسعار الطماطم خلال الأيام القلية الماضية، يرجع لعدة أسباب أولها ارتفاع درجات الحرارة بقيم كبيرة للغاية خلال موسم الصيف الحالي 2024.

وأضاف "أبو صدام"، لمصراوي، أن الموجات الحارة تسببت في تلف جزء كبير من المحصول المزروع، موضحًا أن مساحة الأرض المزروعة من الطماطم خلال العروة الحالية 150 ألف فدان في حين أن احتياجاتنا المحلية تتطلب زراعة 200 ألف فدان أي بنقص 50 ألف فدان.

وتابع: "نتوقع تراجع أسعار الطماطم بنسبة 50% مطلع أكتوبر المقبل مع بداية العروة الجديدة".

وكانت أسعار الطماطم قد شهد ارتفاعا بمختلف أسواق الجمهورية ووصل سعر الكيلو منها في بعض المناطق لـ 25 جنيه للكيلو.

اقرأ أيضا:

نقيب الزراعيين: البنك الزراعي رصد 10 مليارات حنيه لتطوير منظومة الري الحقلي

نقيب الفلاحين يحذر من ارتفاع أسعار الطماطم: هتبقى أغلى من المانجا