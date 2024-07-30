بالصور.. نائب محافظ القاهرة يتفقد الأسواق الحضارية بمنطقة المقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى صلاح:

تفقد أشرف منصور نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، نطاق حي المقطم، لمتابعة الجهود الجارية والتي اثمرت عن إنجاز عدد من أسواق النصف جملة في إطار حرص الدولة على ضبط وتنظيم الأسواق والأسعار والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تخلل الجولة زيارة مناطق الأسواق الرئيسية الجديدة التي نفذتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومنها أسواق عمار بن ياسر وسوق المقطم بمحور عبدالمجيد محمود طبقًا للتوجيهات الرئاسية المستمرة بالارتقاء بمستوى الخدمات وإقامة الأسواق الحضارية المخطط لها.

شملت جولة نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، زيارة سوق عمار بن ياسر والذي يقع على مساحة ٩ أفدنة والذي سيكون الحل الأمثل للقضاء على الإزدحام بالمنطقة ليتكون من السوق التجارية ومنطقة النادي الاجتماعي كمتنفس لسكان المقطم، يمارسون خلاله الأنشطة التجارية، ويتضمن ١٥١ محلا تجاريًا بأنشطة مختلفة ومبنى إدارة السوق والكافيتريا، بالإضافة لساحات انتظار في محيط السوق لتخفيف التكدس المروري في محيط السوق خاصة شارع عمار بن ياسر.

كما واصل الجولة الميدانية التفقدية لتشمل زيارة مجمع أسواق المقطم، والذي يقع على محور المستشار عبدالمجيد محمود الرابط بين شارع ٩ وصلاح سالم، بمساحة ٦.٨ فدان ويتضمن مبنى وناديا اجتماعيا ومحلات لبيع مختلف الأنشطة ومنشآت خدمية.

وأكد نائب محافظ القاهرة، أن إقامة الأسواق الحضارية واحدًا من أهم المشروعات القومية، التي تعمل عليها الدولة جاهدة للتصدي لظاهرة الباعه الجائلين واستعادة المشهد الحضاري للقاهرة وذلك في إطار ضمان حياة كريمة للمواطن ورفع جودة وكفاءة الخدمات، بالإضافة للتحول لأسواق متكاملة تزيد من العائد الاقتصادي والاستثمار وتعظيم الموارد.

وأضاف أن الأسواق الحضارية التي تم إقامتها بنطاق حي المقطم نجاحًا كبيرًا حيث تساهم في تحقيق القضاء على العديد من الأسواق العشوائية التي كانت تعاني من مشكلات عديدة، مثل النظافة والتنظيم والصحة والسلامة إلى جانب تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتوفير أماكن لشراء السلع والمنتجات بأسعار مناسبة تساعد على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

تأتي الجولة في إطار الحرص على ضبط وتنظيم الأسواق والأسعار والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك بحضور العميد أحمد أبو بكر رئيس حي المقطم والعميد طارق اليمني وعدد من التنفيذين.