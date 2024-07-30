التحديات الاقتصادية قاسية.. فخري الفقي يطالب الحكومة بتخفيف الأعباء على المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور فخري الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن الحكومة مطالبة بتخفيف الأعباء على المواطنين، ويجب دعم الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن الزيادات الأخيرة للموظفين لا تتناسب مع الزيادات في السلع والأسعار.

وأوضح "الفقي"، خلال مداخلة في برنامج "اقتصاد مصر"، على قناة أزهري، أن مصر تقوم على إصلاح اقتصادي قاسي، معقبًا:" هناك طفرة بالطرق والمشروعات القومية، ولكن المواطن عاوز يأكل، والسؤال هل دخل المواطن يتزايد بمقدار معدل زيادة الأسعار الحالية!.. يجب أن تكون زيادة المرتبات أعلى من زيادات الأسعار".

وذكر رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن معدل التضخم في سبتمبر 2023 ارتفعت 40% عما قدرها، مستطردًا:"الآن المواطن مش قادر"، مشيرًا إلى أن معدل التضخم في يونيو الماضي 27.5% وهو رقم مرتفع ويجب أن يتم خفضه.

وأكد الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن المنطقة تشهد توترات جيوساسية عنيفة، أثرت بقوة على الأوضاع في مصر

وأضاف الدكتور فخرى الفقى: "ضغوط وتحديات اقتصادية عمرنا ما شوفناها، سواء ضغوط جيوسياسية، وخاصة في السودان وغزة وليبيا، بجانب الأزمات العالمية وآثارها على الداخل المصري، مثل الحرب الروسية الأوكرانية.. إيه كل ده؟!".