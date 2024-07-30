فخري الفقي: رفع أسعار المحروقات لا علاقة له بمفاوضات صندوق النقد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن رفع أسعار أثر على الطبقات والفئات الأكثر احتياجًا، ولكنه ضرورة، وهناك قاعدة بيانات لدى الدولة يتم من خلالها استهداف الأسر المستفيدة ببرامج الحماية الاجتماعية المختلفة.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "اقتصاد مصر" الذي يقدمه الإعلامي أحمد أبو طالب، على قناة "أزهري"، أن :"عملية رفع الدعم عن البنزين والسولار، هدفها وصول الدعم لمستحقيه، وليس الهيصة اللي مكنتش تصح".

وشدد على أن عملية رفع أسعار البنزين والسولار، كانت ضرورة وواجبة، مستطردًا:" تم رفع أسعار البنزين، والشعب المصري يتفهم عملية الإصلاح الاقتصادي، وآلية لجنة التسعير التلقائي موجودة منذ2018 ويتم النظر كل 3 أشهر للأسعار، بعيدًا عن مفاوضات صندوق النقد".

وأوضح أن قرار لجنة التسعير التلقائي للمحروقات بتحريك سعر البنزين في مصر، يأتي نتيجة التغيرات العالمية الكبيرة، مشيرًا إلى أن الأسعار العالمية للنفط ومنتجاته تشهد زيادة مستمرة.