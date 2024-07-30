نقيب الفلاحين: أسعار البطاطس ستنخفض 60% في هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشف حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، عن أسباب ارتفاع أسعار البطاطس خلال الأيام الأخيرة والتي وصل سعر الكيلو منها لـ35 جنيه في بعض الأسواق.

وقال أبو صدام لمصراوي إن سبب ارتفاع أسعار البطاطس خلال الفترة الحالية يرجع هو تقلُّص مساحات زراعة البطاطس في العروة الصيفية والتي تُزرع في منتصف شهر ديسمبر وحتى منتصف فبراير التي تقدر بـ90 ألف فدان.

وتابع أبو صدام قائلا: حيث أنه زرع خلال الفترة الحالية ما يقرب من 70 ألف أي بنقص 20 ألف فدان الأمر الذي تسبب في ارتفاعها بشكل كبير مشيرا إلى أنه يرفض تماما فكرة وقف تصديرها حتى لا تغب البطاطس المصرية عن الأسواق العالمية خاصة بعد أن بذل جهد كبير للتوسع في إستراتيجية تصديرها لمختلف دول العالم.

وأوضح أن تقلص المساحة المزروعة منها يرجع لارتفاع أسعار تقاوي البطاطس المستوردة إلى نحو 100 ألف جنيه للطن وبسبب نقصها (التقاوي المستوردة) هذا الموسم والتي وصلت إلى 110 آلاف طن من أصل 140 ألف طن يحتاج إليها المزارعون لزراعة العروة الصيفية مما أجبر بعض المزارعين للزراعة بتقاوٍ محلية أقل إنتاجًا وأرخص سعرًا وعزوف البعض عن زراعة البطاطس خوفًا من الخسائر حيث تمثل التقاوي نحو 60% من تكلفة زراعة البطاطس.

وأكد أبو صدام، أن أسعار البطاطس بالأسواق ستشهد انخفاضًا يصل لـ60% نهاية شهر أكتوبر المقبل مؤكدا على أن الإرتفاع الذي شهدته أسعارها إرتفاع مؤقت.

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