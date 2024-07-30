شكرا لقرائتكم خبر عن 87% من القراء يطالبون بتكثيف حملات ضبط الغش التجارى بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف الحملات في الأسواق لضبط جرائم الغش التجارى، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات في الأسواق لضبط جرائم الغش التجارى.

وأيد 87% من القراء مطالب تكثيف الحملات في الأسواق لضبط جرائم الغش التجارى، بينما عارض 13% من القراء مطالب تكثيف الحملات في الأسواق لضبط جرائم الغش التجارى.



