شكرا لقرائتكم خبر عن الأكبر فى الشرق الأوسط.. 5 معلومات عن تليسكوب القطامية الفلكى والان مع تفاصيل الخبر

نشر المعهد القومى للبحوث الفلكية صورة لـ "تلسكوب القطامية الفلكي" والذى يعد الأكبر فى الشرق الأوسط .

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل تليسكوب مرصد القطامية الأكبر فى الشرق الأوسط ، كما يلى :

1- يتبع التلسكوب المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

2- يعد أكبر تلسكوب فلكي في الشرق الأوسط.

3- يبلغ طول أنبوبه التلسكوب 9 أمتار وقطر المرآة الخاصة به 190 سم وسمكها 30 سم ووزنها حوالي 2 طن.

4- قبة المنظار مصنوعه من الحديد الصلب على شكل حوائط مزدوجة بواسطة الشركة النمساوية «فوسيت».

5- يبلغ قطر قبة المنظار حوالي 19 متر وتزن أكثر من 100 طن .



يذكر أن المعهد القومى للبحوث الفلكية يتبعه عدد من المراصد الفلكية مثل مرصد القطامية الفلكي في صحراء القطامية ومرصد المسلات المغناطيسي بالفيوم ومرصد ابوسمبل المغناطيسي في جنوب مصر.

يوجد بالمعهد المركز الرئيسي للشبكة القومية لرصد الزلازل، ويتبعة عدد من المراكز الفرعية للزلازل على مستوى الجمهورية (الغردقة، مرسى علم، الواحات الخارجة، برج العرب) لإستقبال بيانات الزلازل من 80 محطة.

بالإضافة إلي المركز الإقليمي للزلازل باسوان والذي يتبعه 15 محطة لرصد الزلازل وعدد من محطات البيزومترات. يضم المعهد أيضا في مقره بحلوان المرصد الشمسي ومحطات الطيف الشمسي والإشعاع الشمسي والطاقة الشمسية ومحطة رصد وتتبع الأقمار الصناعية.

يوجد بالمعهد مركز تجميع بيانات المحطات الدائمة للنظام العالمي للاحداثيات ( GPS) لمراقبة تحركات القشرة الأرضية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ويضم المعهد مختبر لقياس الخواص المغناطيسية للصخور.

وتضم القاعدة العلمية للمعهد حوالي 281 من أعضاء هيئة البحوث ومساعديهم ويعاونهم ما يربو على 356 من الأخصائيين العلميين والفنيين والإداريين والخدمات المعاونة.

كما شارك المعهد منذ إنشائه في العديد من البرامج العلمية والأنشطة البحثية الدولية بالتعاون مع عدد من المراكز والمعاهد الدولية، بالإضافة إلى أن المعهد يعتبر عضو مؤسس في العديد من الاتحادات والروابط والمنظمات العلمية الدولية.