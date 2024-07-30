أخبار مصر

بريطانيا تنصح رعاياها بمغادرة لبنان وتجنب السفر إلى بيروت

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تنصح رعاياها بمغادرة لبنان وتجنب السفر إلى بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمد شعلان

الثلاثاء، 30 يوليو 2024 09:30 ص

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، منذ قليل، بأن بريطانيا تنصح رعاياها بمغادرة لبنان وتجنب السفر إليه.

كما أعربت رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ملوني عن قلقها الكبير من مخاطر تصعيد إقليمي بسبب التوترات الأمنية عند حدود لبنان.

وأكد قائد الجيش اللبناني أن مساعي التهدئة في الجنوب مستمرة بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، والوحدات العسكرية المنتشرة في الجنوبِ تواصل التنسيق مع اليونيفيل  على أمل أن يستعيد الجنوب الهدوء.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements