شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تنصح رعاياها بمغادرة لبنان وتجنب السفر إلى بيروت والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، منذ قليل، بأن بريطانيا تنصح رعاياها بمغادرة لبنان وتجنب السفر إليه.

كما أعربت رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ملوني عن قلقها الكبير من مخاطر تصعيد إقليمي بسبب التوترات الأمنية عند حدود لبنان.

وأكد قائد الجيش اللبناني أن مساعي التهدئة في الجنوب مستمرة بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، والوحدات العسكرية المنتشرة في الجنوبِ تواصل التنسيق مع اليونيفيل على أمل أن يستعيد الجنوب الهدوء.