شكرا لقرائتكم خبر عن اختبارات القدرات 2024.. هل يحق للحاصلين على الثانوية العامة 2023 التقدم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدليل الإرشادى لاختبارات القدرات والذى أعده المركز الإعلامى لوزارة التعليم العالى برئاسة الدكتور عادل عبد الغفار، عن أحقية الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة العام الماضى التقدم للتسجيل وحجز الاختبارات هذا العام.

وأكد مكتب التنسيق أنه لا يحق لطلاب العام الماضى التقديم والتسجيل هذا العام، حيث أن التقديم لاختبارات القدرات لهذا العام يكون مقتصرًا على الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2023/2024 فقط.

وأشار مكتب التنسيق إلى أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن مواعيد إجراء اختبارات القدرات بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية، الأجنبية) ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية، والمدارس الفنية الصناعية نظام ( 5 - 3) سنوات، فى ضوء شروط وقواعد القبول، وذلك عقب ظهور نتائج هؤلاء الطلاب.

ويستمر موقع التنسيق الإلكترونى https://tansik.digital.gov.eg فى استقبال رغبات طلاب شهادة الثانوية العامة المصرية لهذا العام 2024، لإجراء اختبارات القدرات حتى مساء يوم الخميس الموافق 8/8/2024، علمًا بأن الموقع سيكون مُتاحًا أمام الطلاب على مدار الـ24 ساعة.

يذكر أن الكليات التى يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات كشرط للالتحاق بها للعام الجامعى 2024/2025، تشمل الآتي:

• كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط - بنها - بنى سويف - طنطا).

• كليات التربية الرياضية (بنين وبنات).

• كلية التربية الموسيقية والتربية الفنية بالزمالك (جامعة حلوان).

• كلية التربية الفنية (جامعة المنيا).

• كليات الفنون الجميلة (فنون - عمارة):

أولًا .. الفنون بجامعات (حلوان - الإسكندرية - المنيا - جنوب الوادى - المنصورة - أسيوط - الأقصر).

ثانيًا .. الفنون الجميلة عمارة بجامعات (حلوان - الإسكندرية - المنيا - المنصورة - أسيوط).