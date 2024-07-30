بإجماع الآراء.. إبراهيم نجم أمينًا لدور وهيئات الإفتاء في العالم لفترة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قرر المجلس التنفيذي للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم بإجماع الآراء تجديد الثقة في الدكتور إبراهيم نجم –مستشار مفتي الجمهورية-، أمينًا عامًا لدور وهيئات الإفتاء في العالم لفترة جديدة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، تتويجًا للجهود الحثيثة والإنجازات الكبيرة التي حققها الدكتور نجم خلال السنوات الماضية.

وعبّر أعضاء المجلس التنفيذي للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- خلال اجتماعهم السنوي على هامش المؤتمر العالمي التاسع للإفتاء- عن تقديرهم الكبير للدكتور إبراهيم نجم، مؤكدين أنه يتمتع برؤية متميزة

وشدد المجلس التنفيذي للأمانة أن تجديد الثقة به يأتي تأكيدًا على كفاءته وقدرته على مواجهة التحديات التي تعترض العمل الإفتائي في العصر الحالي.

من جانبه أعرب الدكتور إبراهيم نجم عن شكره وامتنانه لأعضاء المجلس التنفيذي على ثقتهم الكبيرة فيه، مشيرًا إلى أن هذا القرار يزيد من مسؤوليته تجاه الأمانة ويحفزه على مواصلة العمل الدؤوب لتحقيق الأهداف المرجوة وخطط الأمانة المستقبلية.