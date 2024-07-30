غناء شعبي وأجواء مبهجة بمهرجان العلمين في أسبوعه الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

شهدت ساحة المسرح الروماني بالمنطقة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، مساء أمس الاثنين، تقديم عروض وأغاني فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي.

وبحسب بيان يأتي ذلك ضمن فعاليات الأسبوع الثالث لبرنامج وزارة الثقافة بمهرجان العلمين، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، واستمرارا للعروض التي تشارك بها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة.

وبالمديح النبوي استهلت الفرقة بقيادة منال إبراهيم، عروضها ثم توالت الأغنيات والمواويل الشعبية التي أشعلت الأجواء، ومنها "يا عين صل على النبي، ساقية يا بحرية، يا صلاة الزين، بسم الله، ورايحة فين يا حاجة".

وأعربت نعمة السنباطي، مطربة بالفرقة، عن سعادتها بالمشاركة في مهرجان العلمين للمرة الثانية، وتقديم باقة فريدة من نوعها من الأغنيات التراثية.

وقالت الفنانة رضوى إبراهيم: مهرجان العلمين بمثابة فرصة لتعريف أهل المدينة وجمهورها، بتراثتنا وثقافتنا، وقدمنا من خلاله فنا له مذاق خاص، وسعدنا كثيرا بتفاعل الجمهور مع الفرقة بشكل رائع.

وتنفذ العروض الفنية بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، من خلال الإدارة العامة للمهرجانات، الإدارة العامة للفنون الشعبية، والإدارة العامة للموسيقى، بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي.

وتشهد الفعاليات مساء اليوم الثلاثاء بالمنطقة الترفيهية فقرات من الفلكلور الصعيدي تقدمها فرقة الأقصر للفنون الشعبية، يعقبها عرض لفرقة الأنفوشي للفنون الشعبية، يتضمن باقة متنوعة من الفقرات الاستعراضية المستوحاة من الفلكلور السكندري.

ويعد "مهرجان العلمين" الأضخم على مستوى الشرق الأوسط، ويشهد هذا العام فعاليات جديدة تقدم بالمدينة التراثية والمنطقة الترفيهية، تتنوع ما بين الأنشطة المقامة خصيصا للطفل، ومعارض الحرف التراثية والتقليدية، بجانب مسابقات الموسيقى وعروض الفلكلور، مما يجعله مقصدا سياحيا هاما لآلاف الزائرين من مصر والعالم.