شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إسبانية تتغني بجمال شرم الشيخ: "الكاريبى المصرية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصفت صحيفة الموندو الإسبانية مدينة شرم الشيخ بـ "الكاريبى المصرية"، وقالت إن شبه جزيرة سيناء تجمع بين الروحانية والرمال والغوص وتبعد فقط 5 ساعات عن مدريد.



شرم الشيخ



وقالت الصحيفة الإسبانية على موقعها الإلكترونى إن شرم الشيخ التى تقع فى جنوب شبه جزيرة سيناء هى واحدة من المناطق التى لابد من اكتشافها فهى تجمع بين تاريخها الفرعونى وثراء أراضيها التى يغمرها البحر الأحمر ، كما أنها مثالية للاستمتاع بالروحانية فى جبال سيناء والاستمتاع بالسياحة الشمسية والشواطئ الرائعة.



شبه جزيرة سيناء واحدة من أكثر المناطق السياحية ازدهارا فى الشرق الأوسط ، ويوجد بها أكثر من 200 منتجع بمثابة نقل مكوكية للغطس فى أعماق البحر الأحمر ، أحد أفضل أماكن الغوص فى العالم.



وأصبحت العديد من شركات السفر الإسبانية تدرج الرحلات إلى شرم الشيخ بشكل مكثف وهناك العديد من الرحلات التى تم حجزها بين يوليو وأغسطس.



وأوضحت الصحيفة أنه حتى الأطفال يمكنهم الغطس خلال المحطات المختلفة في الطريق إلى الجزيرة البيضاء، وهي جنة حقيقية من الرمال تحت رحمة ارتفاع وهبوط المد والجزر في منتزه رأس محمد، فهى تضم أكثر من 220 نوعًا من المرجان يصل عرضها في بعض النقاط إلى 9 كيلومترات. وهي منطقة يعيش فيها أكثر من 1000 نوع من الأسماك وما يصل إلى 150 نوعًا من القشريات، من بينها السلاحف الخضراء والسلاحف منقار الصقر.