شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الدواء يبحث التعاون مع أعضاء غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والان مع تفاصيل الخبر

اجتمع الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، مع أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية وأعضاء الجمعية العمومية، وذلك بمقر اتحاد الصناعات المصرية، لبحث أوجه التعاون بين الهيئة والغرفة لضمان ضخ المستحضرات المختلفة بالسوق المصري وأهمية استمرار العمليه الإنتاجية بالمصانع بشكل مستمر.



وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من التحديات التي تواجه الشركات المختلفة وسبل التعاون المشترك بين الجانبين، وكذلك تشجيع وزيادة الاستثمارات الدوائية، وأهميتها في ضوء سعي الهيئة لتعزيز وتيسير إجراءات دعم الاستثمار، بما يسهم في زيادة النمو الاقتصادي، وتقليل الفاتورة الاستيرادية.

كما تطرقت المناقشات إلى سبل توطين الصناعة بحيث يساهم ذلك في تخفيض الفاتورة الاستيرادية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف المستحضرات الدوائية، وكذلك سبل دعم الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وخاصة الجادة منها.

وتم خلال الاجتماع مناقشة أنشطة الغرفة والجمعية العمومية، والجهود المبذولة من قبل الهيئة والغرفة لتذليل العقبات التي تواجه القطاع الدوائي في مصر، ومقترحات حماية وتطوير صناعة الدواء المحلي، وكذلك التعاون الجاري بين الهيئة والغرفة لنجاح عملية تدريب طلبة كليات الصيدلة بسنة الامتياز.

كما ناقش الاجتماع أهمية التكاتف لتطوير القطاع الدوائي المصري، والحرص دوماً على تحقيق المنفعة العامة لكافة الأطراف المعنية بالشأن الدوائي، والحفاظ على حقوق المواطن في الحصول على دواء آمن وفعال وبجودة عالية.

يأتي ذلك في ضوء حرص الهيئة على تعزير التكامل بين القطاعات المختلفة، ودعم قطاع الصناعة الدوائية، وتقديم كافة سبل الدعم في ظل التحديات التي تواجه قطاع الدواء بمصر، وكذلك حرص الهيئة على زيادة الصادرات المصرية من المستحضرات الطبية.