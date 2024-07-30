شكرا لقرائتكم خبر عن معهد وقاية النباتات ينصح بارتداء الملابس الواقية كاملة أنحاء رش المبيدات والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور عبد المجيد عمار رئيس قسم بحوث تكنولوجيا الرش بمعهد بحوث وقاية النباتات بأن أنواع البشابير الهامة في مكافحة دودة الحشد الخريفية فى الذرة هي البشبوري المروحي المتساوي وهو يناسب المراحل العمرية الأولى حتى عمر 40 يومًا وذلك في حالة انتشار الإصابة على المجموع الخضري كاملا للنباتات.

أضاف أن البشبوري المخروطي الأجوف "القابل للضبط" فيوصى باستخدامه في إجراء عمليات البلعمة لنباتات الذرة عند بداية وجود الأعمار اليرقية للآفة في بلعوم النباتات وذلك في حالة تركز الإصابة في قلب نباتات الذرة، وفي الاعمار الكبيرة يجب استخدام مسدس الرش لمكافحة بؤر الإصابة و عمل تغطية كاملة لنباتات الذرة

ولضمان أداء أفضل وفعال للمبيدات يلزم اجراء عملية معايرة صحيحة لآلة الرش المستخدمة .

وأوصى عمار بارتداء الملابس الواقية كاملة لحماية مطبق المبيد من أي تلوث و يراعي السير عموديا على اتجاه الرياح اثناء الرش بخطوات منتظمة وسرعة 40 خطوة في الدقيقة وذلك في حالة الرشاشات الظهرية مع مراعاه الرش عند وقت الغروب وعدم الرش وقت الظهيرة أو اثناء الحرارة المرتفعة ويوقف الرش عند اكثر من 30 درجة مئوية .

وحذر من الرش اثناء هبوب الرياح الشديدة لمنع انجراف المبيد وعدم التدخين أو الأكل أو الشرب أثناء الرش ونشدد على حظر اصطحاب الأطفال عند إجراء عملية المكافحة والرش حرصاً على سلامتهم ويجب وضع علامات إرشاديه على حدود المنطقة المعاملة بـ المبيدات.

ونصح عمار بضرورة وضع علامات إرشادية لتحديد و إبراز المناطق التي تم معاملتها بالمبيدات ثم التخلص من عبوات المبيدات الفارغة وعدم تركها بالحقل و يراعى عدم دخول المنطقة المعاملة بالمبيدات قبل الفترة المسموح بها والمدونة على البطاقة الاستدلالية للمبيد المستخدم، و عدم سكب متبقي محلول الرش في مجاري المياه او على التربة و اجراء شطف لآلة الرش بعد عملية الرش وتخزينها جيدا، و فيما يخص الملابس الواقية فيجب نزعها بالترتيب عكس عملية الارتداء و غسلها ووضعها في المكان المخصص لها.

تُساهم التوصيات و الإرشادات الفنية الحديثة لمعهد بحوث وقاية النباتات في دعم العاملين بالمجال الزراعي لتنفيذ ممارسات آمنة وفعالة لاستخدام المبيدات و آلات الرش، مما يساهم في حماية الصحة العامة والبيئة وضمان نتائج مكافحة فعالة للآفات مما يعزز الجهود المبذولة لمكافحة دودة الحشد الخريفية، و من المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في تقليل الخسائر الزراعية وحماية المحاصيل. تأتي هذه التوصيات كجزء من جهود المعهد لدعم القطاع الزراعي والحفاظ على صحة النباتات وزيادة إنتاجيته.

