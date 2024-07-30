استعادة شواطئ بئر مسعود والمحروسة.. سويلم يتابع أعمال حماية الشواطئ بالإسكندرية -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الثلاثاء، تقريرًا من الدكتور عصام خليفة، رئيس هيئة حماية الشواطئ، بخصوص أعمال حماية الشواطئ بمحافظة الإسكندرية .

وصرح سويلم بأن المشروعات المنفذة بمدينة الإسكندرية تعد جزءاً من مشروعات حماية الشواطئ التي تقوم الوزارة بتنفيذها؛ بهدف مواجهة الآثار السلبية الناتجة عن تغير المناخ، وتوفير الحماية للمواطنين والمنشآت، والعمل على استقرار المناطق السكنية والصناعية والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر .

وأضاف وزير الري أنه يجري حاليًّا تنفيذ مشروع حماية ساحل مدينة الإسكندرية (مرحلة أولى) من بئر مسعود حتى المحروسة، بطول ٢ كيلومتر؛ نظراً لتعرض المنطقة للأمواج العالية وفقدان الكثير من الشواطئ الرملية، والمشروع عبارة عن حاجزين من الحواجز الغاطسة (الحاجز الأول بطول ١١٠٠ متر، والثاني بطول نحو ٥٠٠ متر) ، بالإضافة إلى أعمال التدعيم لها، ويشتمل المشروع على عمل تغذية بالرمال بمنطقة الشاطئ خلف حواجز الأمواج الغاطسـة، بعرض نحو ٣٠ مترًا، ويجري العمل بعملية حماية ساحل الإسكندرية (مرحله ثانية) بطول ٦٠٠ متر، عبارة عن حاجز أمواج ورأس بحرية لحماية سور وطريق الكورنيش بمنطقة لوران، واستعادة الشاطئ الرملي بتلك المنطقة .

وأوضح سويلم أنه سبق تنفيذ عدد من المشروعات لحماية سواحل محافظة الإسكندرية؛ وهي مشروعات (إعادة تأهيل حاجز السلسلة بالميناء الشرقي- إعادة تأهيل الحاجز الغربي لقلعة قايتباي- إعادة تأهيل الحاجز الأوسط للميناء الشرقي- التغذية بالرمال بشواطئ استانلي وأبي قير والمندرة- حماية عدد من المناطق الاستراتيجية بمنطقة حائط أبي قير)، والتي كان لها أثر كبير في وقف التراجع المتزايد في خط الشاطئ وحماية الثروة العقارية لمدينة الإسكندرية، وكذا استعادة شواطئ المدينة بمناطق بئر مسعود والمحروسة، ووفرت هذه المشروعات الحماية لمناطق الميناء الشرقي وقلعة قايتباي وعدد من المناطق الاستراتيجية المهمة بالمحافظة .

وتم الانتهاء من تنفيذ مشروع استكمال سلسلة من الحواجز الغاطسة (مرحلة أولى) لحماية شواطئ وطريق الكورنيش من الأمواج العالية واستعادة الشواطئ المفقودة بالنحر، كما تم الانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير وحماية كورنيش الإسكندرية في اتجاه المنشية ومحطة الرمل، والذي نتج عنه حماية سور الكورنيش الأثري وطريق الكورنيش بالمنطقة باستخدام حائط بحري بطول ٨٣٥ مترًا أمام سور الكورنيش واستكمال قطاعات الحماية أمام مجمع المحاكم والمناطق المجاورة وعمل جسات استكشافية لقاع البحر لمنسوب ٤.٥٠ .

ونوه سويلم بأنه تم أيضاً الانتهاء من تنفيذ مشروع حماية الحائط البحري الأثري للأحواض السمكية بالمنتزه من الأمواج العالية وعمليات النحر المستمرة، والتي تسببت في حدوث تصدعات وانهيارات جزئية للحائط البحري وأساسات الكوبري الأثري، والمشروع عبارة عن إنشاء حائط بحري بطول ٢٨٠ مترًا ومعالجة وتدعيم الجزء المنهار من الحائط الأثري وتدعيم أساسات الكوبري وتدعيم الحائط البحري الأثري من الداخل بطول ٢١٥ مترًا وتنفيذ بلاطات خرسانية أعلى الحائط الخرساني وتدعيم منطقة دوران الفنار .

وتم نهو مشروع حماية وتطوير المنطقة أمام قلعة قايتباي والتي تعد أثراً تاريخياً مهماً وأحد أهم عوامل الجذب السياحي لمدينة الإسكندرية، والمشروع عبارة عن إنشاء حائط أمواج بطول ٥٢٠ مترًا وإنشاء مرسى بحري بطول ١٠٠ متر، ومشاية خرسانية بطول ١٢٠ مترًا، وبسمك ٦٠ سم، ولسان حجري بطول ٣٠ مترًا .