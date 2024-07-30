ضبط طالب طمس لوحات سيارة في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تضمن قيام قائد سيارة بطمس اللوحات المعدنية للسيارة وضبطت مرتكب الواقعة.

كانت أجهزة وزارة الداخلية رصدت تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك متضمناً قيام قائد سيارة بطمس لوحاتها المعدنية حال سيرها بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر بالقاهرة.

بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط السيارة وقائدها (طالب – مقيم بالقاهرة)، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.