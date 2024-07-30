شكرا لقرائتكم خبر عن قنصل مصر بجدة يشيد بالعلاقات التاريخية بين مصر والسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد القنصل العام المصري بجدة السفير أحمد عبدالمجيد، بالعلاقات التاريخية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وما تشهده حالياً من تميز بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشقيقه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير عبد المجيد، خلال حفل الاستقبال الذى أقامته القنصلية العامة بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لثورة 23 يوليو، بحضور الأمير خالد بن سعود بن جلوي بن عبد العزيز آل سعود، محافظ جدة، والسفير مازن الحملي مدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة.

كما تناول القنصل العام المصري معاني وقيم الثورة المصرية المجيدة، باعتبارها تتويجاً لنضال المصريين الطويل.

وأشار إلى إدراك المصريين لواقعهم باعتباره حلقة من تاريخ متصل حافل بالتحديات، حيث أثبت هذا الشعب العظيم قدرته على مجابهتها، مشيراً إلى أن ثورة 30 يونيو 2013، برهنت على قدرة المصريين وعزمهم على تصحيح المسار صوب بناء جمهورية جديدة.

وذكرت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الثلاثاء أن قنصل مصر أكد - أيضاً - على اهتمام القيادة السياسية بالمواطنين المصريين في الخارج وتقديم كل أشكال الاهتمام والرعاية لهم.

ووجه الشكر والتقدير للجالية المصرية في المملكة العربية السعودية، التي تعد من أفضل الجاليات المقيمة على أرض المملكة، مشيراً إلى دورهم المشهود في مشاركة أشقاءهم السعوديين والمقيمين في إحداث هذه النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة.

حضر الاحتفال: لفيف من القناصل العموم العرب والأفارقة والأجانب المعتمدين في جدة، إلى جانب عدد كبير من المسئولين المحليين وكبار رجال الأعمال والشخصيات الاجتماعية البارزة في جدة، وممثلو الجالية المصرية.