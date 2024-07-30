شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يبدأ زيارته للعياط بتفقد كوبرى البليدة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

أجرى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، قبل قليل، جولة ميدانية بمركز ومدينة العياط، لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها نطاق المركز والوقوف على الموقف التنفيذى ودفع الأعمال والعمل على تذليل أية معوقات.

واستهل محافظ الجيزة زيارته لمركز ومدينة العياط، بتفقد كوبري البليدة، وذلك بحضور إبراهيم الشهابى نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، ومحمود عبد الحليم مدينة رئيس مركز العياط.

وتأتي زيارة المحافظ ضمن زياراته الميدانية لجميع الأحياء والمراكز والمدن للتعرف على المشكلات وحلها، إذ وضع برنامجًا زمنيًا للمرور على جميع الأحياء والمراكز والمدن، للإشراف على المشروعات الجاري تنفيذها والتواصل مع المواطنين والوقوف على المشكلات وحلها.

ووجه المحافظ بسرعة إعداد وعرض الملفات الخاصة بالمشروعات الجارية بكل جهة والمعوقات التى تواجه أي منها حال تواجد أى معوقات خاصه المتعلقة بالبنية التحتية، مؤكدًا حرصه على بذل كافة الجهود الممكنة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.