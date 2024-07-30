شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالدوحة يكرم ويهنئ الطلاب المصريين الأوائل على الثانوية العامة القطرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم سفير مصر بالدوحة السفير عمرو الشربيني، الطالبة جنة محمد رزق عفيفي، الأولى بين الطلبة المصريين على شهادة الثانوية العامة القطرية (مسار الآداب والإنسانيات).

يأتي ذلك في إطار توجيه وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي بتعزيز قنوات الاتصال مع أعضاء الجاليات المصرية، واستمراراً لتواصل السفارة مع الجالية المصرية في قطر والاحتفاء بالمتفوقين والمتميزين من أبنائها.

وذكرت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الثلاثاء، أن سفير مصر بالدوحة تقدم بالتهنئة، وخالص أمنياته للطلبة المصريين الأوائل على المسارات العلمية التكنولوجية والتقنية، وبمسار الآداب والإنسانيات (الديني) بشهادة الثانوية العامة القطرية.