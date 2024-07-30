شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة عين شمس يستقبل نائب وزير الدولة للعلوم والتكنولوجيا بالصين والان مع تفاصيل الخبر

تنفيذاً للرؤية المشتركة وتوجيهات القيادة السياسية بين البلدين وفي إطار علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين والتأكيد على تعزيز التعاون الثنائي في مجال العلوم والتكنولوجيا، استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وفد رفيع المستوى من وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية برئاسة البروفيسورة لين شين نائب الوزير لمناقشة مستقبل التعاون مع جامعة عين شمس.

يأتى ذلك في إطار حرص الصين على توثيق علاقات التعاون بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي ومراكز الأبحاث والجامعات المصرية في مجال التكنولوجيا المتقدمة وبخاصة تكنولوجيا الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعى والتكنولوجيا الفائقة، بما يعود بالنفع على المجتمع ويحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وخلال اللقاء رحب بالوفد الزائر متطلعًا إلى التوسع في مجالات التعاون بين الجامعتين في مجالات الذكاء الاصطناعى وتكنولوجيا صناعة الدواء وتكنولوجيا النانو التي باتت عامل مشترك في العديد من مجالات البحث العلمي في التخصصات الطبية والهندسية والاتصالات وتكنولوجيا الزراعة، مشيراً إلى تأسيس جامعة عين شمس لمركز أبحاث النانو تكنولوجي في كلية العلوم، مؤكدًا على رغبة جامعة عين شمس فى سرعة التفعيل وتنفيذ مشروعات التعاون بما يحقق الرؤية المشتركة بين الجانبين وتفعيل التعاون ودخوله حيز التنفيذ.

وأشارت البروفيسورة لين شين رئيس الوفد إلى أن وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية حريصة على دعم التعاون مع مصر من خلال أكاديمية البحث العلمي والمشروعات البحثية المشتركة وإنشاء معامل ومراكز أبحاث مشتركة بين الجانبين وتوسيع آفاق التعاون مع الجامعات المصرية.

ولفتت إلى أن زيارتها لمصر شملت وزارة التعليم العالي وأكاديمية البحث العلمي ومركز دراسات وبحوث الفضاء وجامعة عين شمس، مؤكدة على ثقتها في جامعة عين شمس بما تمتلكه من قدرات هائلة في الموارد البشرية العلمية والتكنولوجية في العلوم الطبيعية وعلوم الحياة والتكنولوجيا المتقدمة، وأكدت على حرص وزارة العلوم والتكنولوجيا على دعوة الباحثين والأساتذة وطلاب الماجستير والدكتوراة من جامعة عين شمس للتعاون في تنفيذ بحوث مشتركة يمكن طرحها لمساعدة المؤسسات الصناعية بما يحقق النفع للمجتمع .

وزار الوفد معامل كلية العلوم رافقها فيها الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس وتم عقد حوار مع الأساتذة والباحثين والتعرف على أهم المعامل المتاحة بجامعة عين شمس وبخاصة مركز بحوث النانو تكنولوجي. وطلبت فتح قنوات اتصال بين الباحثين والأساتذة والفرق البحثية من الجانبين للدخول في تنفيذ الأبحاث المشتركة وتبادل الزيارات والخبرات فيما بينهم .

وفى ختام الزيارة، وجهت نائب وزير العلوم والتكنولوجيا الدعوة للدكتور محمد ضياء لحضور المؤتمر الدولي للعلوم والتكنولوجيا المنعقد في مدينة تشندو الصينية في نوفمبر المقبل.

حضر اللقاء من الجانب المصري الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بالجامعة والدكتور أحمد الصباغ مستشار وزير التعليم العالي للتعليم الفني والتدريب وكيل كلية الهندسة والدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم والدكتورة نيفين عاصم المدير التنفيذى لقطاع الإبتكار والتدريب بالجامعة والدكتور ناصر عبدالعال وكيل كلية الألسن ومدير معهد كونفوشيوس.

وحضر من الجانب الصيني سون جيان رئيس قطاع العلاقات الدولية بالوزارة و شياو واي نائب رئيس قطاع العلاقات الدولية بالوزارة و تشانغ دونغ تشينغ أمين عام مكتب الوزير و تشانغ هوا شنغ المستشار العلمي والتكنولوجي بالسفارة الصينية بالقاهرة و يوان تشون السكرتير الثاني بالمكتب العلمي بالسفارة وجيل فنغ السكرتيرة الثالثة بالمكتب العلمي بالسفارة.