شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد مستشفى الأمراض الصدرية بالعياط.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، قبل قليل، مستشفى الأمراض الصدرية بمركز ومدينة العياط، للوقوف على حجم الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وانتظام العمل بالورديات والأقسام، وذلك فى إطار المتابعة الميدانية للقطاع الصحى لضمان انتظام العمل بالمستشفيات، وتقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين.

واطمأن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وإبراهيم الشهابي نائب المحافظ، خلال الجولة على جودة الخدمات الصحية ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين المترددين على المستشفى ومدى توافر الأدوية والأطقم الطبية على مدار اليوم.

وحرص محافظ الجيزة على الاستماع لآراء المرضى المتواجدين بالمستشفى عن مستوى الخدمة المقدمة وأي معوقات تواجههم، مشددًا على حسن معاملة المرضى وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمترددين على تلك الأقسام.