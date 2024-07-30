شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجى فى العياط.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، قبل قليل، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز ومدينة العياط، للوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وانتظام تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء.

وأكد محافظ الجيزة أهمية الدور الذى تمثله المراكز التكنولوجية في تسهيل تقديم الخدمات الحكومية وإنجاز المعاملات اليومية للمواطنين بالأحياء والمراكز والمدن.

وحرص المحافظ على متابعة منظومة العمل داخل أقسام المركز التكنولوجي، ولقاء مسئولي المركز التكنولوجي للاطلاع على إحصائيات المعاملات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا تقديم كافة سبل الدعم وتوفير الإمكانيات اللازمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وتابع محافظ الجيزة، انتظام سير العمل وتلقى طلبات التصالح من المواطنين، موجهًا بتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوى، وتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام.



