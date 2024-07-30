شكرا لقرائتكم خبر عن وصول ثانى الرحلات والبرامج الطلابية من مشاركة الجامعات بمهرجان العلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت مدينة العلمين الجديدة ثاني الرحلات والبرامج الطلابية فى مشاركة الجامعات المصرية ضمن مهرجان "العالم علمين 2024"، التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الشركة المتحدة وجامعة حلوان وقطاع الأنشطة الطلابية بالوزارة.

من جانبه، أكد وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور على أهمية الأنشطة الطلابية في بناء شخصية الطالب الجامعي، مشيراً إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام ببناء قدرات شباب الجامعات المصرية.



وكان لازاماً على الوزارة المشاركة في هذا الحدث المهم غير الاعتيادي والذي يقام للعام الثاني على التوالي بمدينة العلمين الجديدة حيث يقام مهرجان العلمين هذا العام تحت شعار (العالم علمين) وذلك لدعم القضية الفلسطينية، حيث تشارك الوزارة بالطلاب المتميزين في الأنشطة الطلابية بالجامعات المصرية في هذا الحدث العظيم، وقد حرصت الوزارة على التنوع في تمثيل كافة الجامعات المصرية ما بين الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية في تلك الأنشطة المختلفة التي يشارك فيها أبناؤنا والتي تمثلت في مجموعة من الأنشطة الرياضية والفنية والموسيقية، حيث تهدف تلك المشاركات إلى خلق روح التعاون والمشاركة بين الجامعات المصرية.

وصرح الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، أن الأسبوع الثاني يشهد مشاركة 6 جامعات مصرية هي دمياط وكفر الشيخ والعريش والمنوفية وطنطا وسوهاج، وتتنوع الأنشطة المشاركة بين الفنون التشكيلية وكرة القدم الخماسي والكرة الطائرة الشاطئية، بجانب مشاركة جامعة حلوان في الكورال والموسيقى.

وأضاف همام أن البرنامج يتضمن زيارات يومية لحوالي 600 طالب وطالبة من مختلف الجامعات المصرية لحضور الفعاليات المتنوعة بالمهرجان، ويقام هذا العام تحت شعار "العالم علمين" دعماً للقضية الفلسطينية.

وتضمن برنامج اليوم استقبال الطلاب بالمدينة الجامعية بالجامعة اليابانية، واجتماعاً تعريفياً بالمهرجان وفعالياته، إضافة إلى زيارات لبعض المشروعات التنموية بالمدينة مثل المدينة التراثية. واختتمت الفعاليات بحضور حفلات فنية للفرق الموسيقية في المسرح الروماني (حافظ وبستان - كود مصر - هاي دام) .

يذكر أن المهرجان يهدف إلى تعريف الطلاب بإنجازات الدولة المصرية على أرض الواقع وتنمية روح الولاء والانتماء.