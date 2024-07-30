شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا المشاط: طرح نتائج المنصة الوطنية"نوفى" بقمة أذربيجان Cop29 لتميزها والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التنمية الاقتصادية والتخطيط والتعاون الدولى، أنه سيتم طرح نتائج أهم المنصة الوطنية لبرنامج "نوفى" فى قمة المناخ المقبلة Cop29، التى تستضيفها دولة أذربيجان، حيث إن هذه المنصة أهم ما أسفرت عنه قمة المناخ COP27، والتى أطلقتها مصر بحرفية شديدة جدا على مستوى المنصات الدولية، وقائمة على محور الارتباط بين مشروعات الطاقة والمياه والغذاء.



وأوضحت المشاط فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن كل المؤسسات الدولية فى العالم تؤكد احتياجها لمنصات وطنية تشبه منصة "نوفى"، إذ أن ميزة المنصة الوطنية لبرنامج نوفى، هو إننا حددنا مشروعات ذات أولوية، طبقا لخطط مصر الوطنية 2050، واستطعنا إتاحة تمويلات ميسرة ومنح من شركاء كثيرون، وهذه المشروعات التسع تنفذ فى محافظات الدلتا والصعيد.