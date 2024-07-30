شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الثانوية العامة.. وزارة التعليم: قائمة الأوائل المتداولة غير صحيحة والان مع تفاصيل الخبر

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قائمة أوائل الثانوية العامة المتداولة للشعبتين العلمية والأدبية علي مواقع التواصل الاجتماعي، المزعومة بأنها للعام الدراسي الحالي 2023/2024، مشددة على أنها ليست صحيحة، مشيرة إلى أن الكنترول لم ينته من تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2024، ورصد الدرجات لا تزال جارية في باقي المواد، ولن يتم تحديد أوائل الثانوية العامة لعدم الانتهاء من كافة إجراءات الرصد والتصحيح والتجميع.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نسب النجاح فى 7 مواد بـ نتيجة الثانوية العامة 2024 وجاءت نسب النجاح كالتالى:

- نسبة النجاح فى مادة الكيمياء للثانوية العامة 2024 وصلت لأكثر من 92%.

- نسبة النجاح فى مادة الجغرافيا للثانوية العامة 2024 أكثر من 92%.

- بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى 96.25%؜.

- بلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95 %؜ فأكثر من الدرجة الكلية 51943 طالبًا وطالبة بنسبة 7.57% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 686616 طالبًا وطالبة.

- نسبة النجاح فى امتحان مادة التاريخ بلغت 96.43%.

- بلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 2618 طالبًا وطالبة بنسبة 1.39% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 188851 طالبًا وطالبة.



- بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة العربية للثانوية العامة 2024، 96.62%.

- بلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية 6716 طالبا وطالبة بنسبة 0.95 % من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 707166 طالبا وطالبة.

- نسبة النجاح فى امتحان اللغة الأجنبية الثانية بلغت 97.88%.

- بلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 124768 طالبا وطالبة بنسبة 18.37% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 679319 طالبا وطالبة.

- نسبة النجاح فى امتحان مادة الفيزياء للثانوية العامة 2024، 94.21%

- بلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 11369 طالبا وطالبة بنسبة 2.27% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 501642 طالبا وطالبة.



