مصرع شخصين والبحث عن مفقودين في غرق لانش سياحي بالنيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب –محمد الصاوي:

لقي شخصان مصرعهما، غرقا في نهر النيل خلال رحلة نيلية، بينما أنقذت قوات الإنقاذ النهري 9 آخرين، وتكثف جهودها لـ البحث عن 3 آخرين.

تلقت أجهزة الأمن بلاغا، بتعرض أسرة مصرية بصحبة أقاربهم السعوديين للغرق حال تنزههم في رحلة نيلية على متن لانش نهري بالفرعة الكبرى بنهر النيل، دائرة قسم قصر النيل.

مصدر أمني قال في تصريحات خاصة لمصراوي: إن عائلة مصرية كانت تستضيف أقاربها السعوديين، للتنزه في رحلة نيلية واستقلوا لانشًا سياحيًا، تعرض للغرض، دون معرفة الأسباب حتى الآن.

ونجحت أجهزة الإنقاذ النهري في انتشال 9 ناجين وتحويلهم إلى المستشفى وتحسنت حالتهم بعد تقديم الإسعافات اللازمة لهم، فيما لقى اثنان آخران مصرعهما. وأوضح المصدر أن قوات الإنقاذ النهري تصارع الزمن بحثا عن ثلاثة مفقودين.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.