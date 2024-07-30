النيابة تبدأ التحقيق مع المخرج محمد سامي في خناقة الشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

بدأت نيابة الشيخ زايد التحقيق، مع المخرج محمد سامي لسماع أقواله، على خلفية اتهامه بالتعدي بالضرب على مدير مركز صيانة سيارات وإحداث إصابته.

تستمع نيابة زايد برئاسة المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، لأقوال المخرج محمد سامي، لاتهامه بالتعدي على مدير مركز صيانة سيارات، وأيضا باعتباره مجنيا عليه في اتهامه للمركز بإتلاف سيارته.

كانت النيابة استدعت المخرج محمد سامي باعتباره متهم بالتعدي على مدير المركز وأيضا باعتباره مجني عليه في اتهامه للمركز باتلاف سيارته كما استدعت النيابة أيضا مدير أعماله ويدعى كريم باعتباره شاهد على الواقعة وهو من تدخل لفض المشاجرة بين سامي ومدير المركز.

وفرغت النيابة كاميرا مراقبة لبيان ملابسات الواقعة، وأسفر التفريغ عن أن كاميرا المراقبة لم ترصد الواقعة بالكامل، فطلبت النيابة تفريغ باقي الكاميرات.

وكانت نيابة الشيخ زايد، أخلت سبيل مدير مركز صيانة سيارات شهير، بعد الاستماع لأقواله في مشاجرته مع المخرج محمد سامي بضمان محل إقامته.

وحرر المخرج محمد سامي محضرا ضد مركز صيانة سيارات يتهمه بإتلاف سيارته المرسيدس والسب والشتم، بينما حرر مدير مركز صيانة السيارات محضرًا ضد المخرج محمد سامي يتهمه فيه بالتعدي عليه بالضرب، وإحداث عدة إصابات به وسبه وشتمه.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة برئاسة المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، أن المخرج محمد سامي توجه لمركز صيانة سيارات في بيفرلي هيلز يطلب منه عمل طبقة حماية "فيلم بروتيكشن" لسيارته المرسيدس 4x4 لمنع حدوث خدوش بها.

أضافت التحقيقات، أن المخرج محمد سامي ترك سيارته عدة أيام لدى مركز الصيانة، وعندما توجه لاستلامها فوجئ بخدوش في "عتبة السيارة" إضافة لوجود أتربة أسفل طبقة الحماية التي نفذها المركز، فاعترض على اتلاف سيارته وأحداث خدوش، بها فأخبره المركز أن الخدوش قديمة، وأنه تسلم السيارة بها ما أدى لحدوث مشادة كلامية بين محمد سامي ومدير مركز الصيانة.

وشرحت التحقيقات أن المشادة تطورت إلى تشابك بالأيدي بعد سب محمد سامي لمدير مركز الصيانة بالحفاظ بذيئة وتبادل الطرفين السب والضرب؛ حيث قام المخرج محمد سامي بضرب مدير المركز في "الشلوت" في منطقة حساسة "أسفل الحزام" ثم ضربه بـ"بالبوكس" أسفل عينه، وتولى مدير أعماله يدعى كريم بفض الاشتباك بين الطرفين، وتولت نيابة الشيخ زايد التحقيق.