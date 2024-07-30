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"رماها بـ قشر لب".. الداخلية تكشف كواليس فيديو سخرية شاب من سيدة أجنبية بالغردقة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر موقعي " إنستجرام – تيك توك" متضمناً تعليقاً ادعت خلاله ناشرة المقطع "تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية – مقيمة بصفة دائمة بمدينة الغردقة بالبحر الأحمر" بأنه أثناء ممارستها لرياضة المشي تصادف مرور 5 أشخاص وقيام أحدهم بإلقاء "قشر لب" تجاهها في إطار السخرية منها.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكب الواقعة (طالب -13 سنة – مقيم بمدينة الغردقة بالبحر الأحمر) وبمناقشته قرر بقيامه بذلك بغرض المزاح، وحضرت الشاكية واعتذر الطالب المذكور لها عما بدر منه وأبدت المذكورة قبولها اعتذاره في ضوء حداثة سنه وتنازلت عن شكواها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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