شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يجرى مباحثات مع نظيره التشادى بمدينة العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم بمدينة العلمين الجديدة، الرئيس محمد إدريس ديبى، رئيس جمهورية تشاد، حيث أُجريت مراسم الاستقبال الرسمى وتم عزف السلامين الوطنيين.

وعُقدت جلسة مباحثات رحب خلالها الرئيس السيسى بالرئيس التشادى ضيفًا عزيزًا على مصر، مشددًا على عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التى تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص مصر على تقديم الدعم الكامل للأشقاء فى تشاد على كافة الأصعدة، من خلال نقل ومشاركة الخبرات المصرية فى مجالات بناء القدرات والكوادر التشادية فى مختلف القطاعات التنموية، كالطاقة، والبنية التحتية، والصحة، والتعليم، والزراعة، والثروة الحيوانية، إلى جانب التعاون فى المجال الأمنى ومكافحة الإرهاب، فى ضوء ما توليه مصر من اهتمام بالغ لضمان أمن واستقرار تشاد.



الرئيس السيسى و الرئيس محمد إدريس ديبي



الرئيس عبد الفتاح السيسى و محمد إدريس ديبي رئيس جمهورية تشاد



الرئيس عبد الفتاح السيسى يستقبل محمد إدريس ديبي رئيس جمهورية تشاد



الرئيس عبد الفتاح السيسى يستقبل محمد إدريس ديبي



الرئيس يستقبل الرئيس محمد إدريس ديبى فى العلمين الجديدة