شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الثانوية العامة 2024.. الكيمياء 92% والفيزياء 94% نسب النجاح بمواد علمى والان مع تفاصيل الخبر

كشفت مؤشرات ونسب النجاح بامتحانات الثانوية العامة 2024، عن وصول نسبة النجاح فى مواد علمى منها الكيمياء لـ92% والفيزياء 94.21% إضافة إلى المواد العامة لشعبتى علمى وأدبى منها، حيث بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى 96.25%؜، و بلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95 %؜ فأكثر من الدرجة الكلية 51943 طالبًا وطالبة بنسبة 7.57% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 686616 طالبًا وطالبة.

ووصلت نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة العربية للثانوية العامة 2024، 96.62%، بينما بلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية 6716 طالبا وطالبة بنسبة 0.95 % من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 707166 طالبا وطالبة، كما وصلت نسبة النجاح فى امتحان اللغة الأجنبية الثانية بلغت 97.88% وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 124768 طالبا وطالبة بنسبة 18.37% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 679319 طالبا وطالبة.