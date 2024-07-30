شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توافق على القرار الجمهورى بشأن صندوق مساعدة ضحايا الإتجار بالبشر والان مع تفاصيل الخبر

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تنظيم صندوق مساعدة ضحايا الإتجار بالبشر.

ونص القرار على أن يتبع الصندوق رئيس مجلس الوزراء، ويمارس عدداً من الاختصاصات، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وبالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.

وتشمل اختصاصات الصندوق: تقديم المساعدات المالية للمجني عليهم، ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر، مع إقامة وتنفيذ المشروعات المناسبة والمرتبطة بأغراضه لهم، وإعداد برامج رعاية وتعليم وتدريب وتأهيل للمجني عليهم، من خلال الهيئات الحكومية أو غير الحكومية العاملة وفقاً لقانون ممارسة العمل الأهلي، فضلاً عن تمويل البحوث والدراسات وبرامج التدريب والبرامج الثقافية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وتمويل الأنشطة المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى تمويل برامج الدعم النفسي والصحي والاجتماعي للمجني عليهم في جرائم الاتجار بالبشر.

وتضمن مشروع القرار العديد من الجوانب لتنظيم عمل صُندوق مساعدة ضحايا الإتجار بالبشر، بما في ذلك تشكيل مجلس إدارة الصندوق ومهامه، واختصاصات رئيس مجلس إدارة الصندوق، وتحديد موارد الصندوق، مع التأكيد على أن يقوم رئيس مجلس إدارة الصندوق بتقديم تقرير سنوي مُعتمد إلى رئيس مجلس الوزراء عن نشاط الصندوق، وذلك خلال 3 أشهر من نهاية السنة المالية.



اجتماع مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة



اجتماع مجلس الوزراء فى العلمين



اجتماع مجلس الوزراء فى مدينة العلمين



اجتماع مجلس الوزراء



الدكتور مصطفى مدبولى والفريق كامل الوزير



الدكتور مصطفى مدبولى ومنال عوض وزيرة التنمية المحلية



جانب من اجتماع مجلس الوزراء



جانب من الاجتماع بالعلمين الجديدة



جانب من اللقاءات



رئيس الوزراء ووزير البيئة



رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى



رئيس الوزراء ووزير الصحة



رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل



مجلس الوزراء



مصطفى مدبولى والفريق كامل الوزير والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة



مصطفى مدبولى والمستشار محمود فوزى