شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير مشروع القاهرة التاريخية والان مع تفاصيل الخبر

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة يرافقه اللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية وم. خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية أعمال التطوير الجارية بمنطقة القاهرة التاريخية، والتي توليها الدولة أهمية كبيرة من أجل استعادة منطقة القاهرة التاريخية لأهميتها ومكانتها السياحية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن أعمال التطوير تتم بالتنسيق بين المحافظة وصندوق التنمية الحضرية والهيئة الهندسية، وتشمل منطقة خلف مسجد الحاكم ومنطقة شارع أم الغلام وساحة المشهد الحسيني وباب زويلة ودرب اللبانة.



محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير مشروع القاهرة التاريخية



تضمنت الجولة زيارة لأعمال التطوير بشارع المنصورية بالجمالية، وباب الفتوح، وباب النصر، ومنطقة مسجد الحاكم، وبوابة المتولى، وباب زويلة.

وأضاف محافظ القاهرة أن الرؤية العامة لمشروع تطوير القاهرة التاريخية تقوم على حفظ وتحسين النشاطين الاجتماعي والاقتصادي للنسيج العمراني، وتكوين مقصد سياحي تاريخي جديد للقاهرة يعيد للعاصمة بريقها ومكانتها.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه هناك فريق استشاري متخصص في تاريخ المنطقة يتولى مهمة ترميم المباني والاستغلال الأمثل للفراغات.



وأكد محافظ القاهرة أنه يتم تذليل كافة الصعوبات من أجل سرعة الإنتهاء من المشروع ورفع نسب التنفيذ فيه بإعتباره مشروعًا قوميًا مشيرًا إلى أنه سيتم نقل كافة الأنشطة والورش التي لا يتناسب وجودها مع طبيعة المنطقة.



محافظ القاهرة يتفقد الأعمال الجارية بمشروع شمال الحرفيين



كما تضمنت الجولة تفقد الأعمال الجارية بمشروع شمال الحرفيين الذى تنفذه الدولة بحى منشأة ناصر لاستيعاب كافة الأنشطة والورش التي لا يتناسب وجودها مع طبيعة القاهرة التاريخية وأهميتها السياحية.

