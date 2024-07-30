شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يشدد على منع مرور السيارات بكوبرى البليدة بالعياط وتوفير بدائل مرورية والان مع تفاصيل الخبر

حرص المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على تفقد كوبرى البليدة عقب انتهاء أعمال الإصلاح المؤقت ورفع الكفاءة لجسم الكوبرى، وذلك خلال جولته التفقدية للمرور على الخدمات ومشروعات التطوير بمركز ومدينة العياط.

وعاين المحافظ أعمال الترميم التى تمت بالكوبرى، مشددًا على مسؤلى الإدارة العامة للمرور بمنع أية سيارات من المرور على الكوبرى حرصًا على سلامة المواطنين وتوفير البدائل المرورية اللازمة وتيسير الحركة بها لمنع التكدسات.

وأكد "النجار"، أنه يجرى التنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ أعمال إعادة الإنشاء والتطوير الشامل للكوبرى لإعادة الحركة المرورية بمدخل قرية البليدة لطبيعتها.

وتفقد المحافظ أعمال الإنشاءات الجارية بمحطة رفع الصرف الصحى بقرية منشأة فاضل، حيث استمع المحافظ لتقرير من مسؤلى الشركة المنفذة حول المراحل المنتهية، مشددًا على ضرورة إسراع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال المدنية والكهروميكانيكية وفقا للجداول المحددة، لسرعة إدخال المحطة للخدمة.

وشدد المحافظ على الأهمية الكبيرة التي تمثلها مشروعات الصرف الصحي وضرورة سرعة إنجازها لإدخال الخدمة للمناطق المحرومة من القرى.



محافظ الجيزة يتفقد مشروعات التطوير بمركز ومدينة العياط

رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابى نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام المساعد، ومحمود عبدالحليم رئيس مركز ومدينة العياط، ومديرى المديريات ومسؤلى الشركات المنفذة للأعمال.