"مليون قرص في الساعة".. رئيسا "الدواء وسلامة الغذاء" يفتتحان مصنعا جديدًا للمكملات الغذائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

شهد الدكتور طارق الهوبي، رئيس هيئة سلامة الغذاء، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اليوم، افتتاح مصنع جديد في مدينة السادس من أكتوبر لتوفير منتجات المكملات الغذائية للمصريين، والتصدير لأكثر من 13 دولة حول العالم.

وقال رئيس هيئة سلامة الغذاء، إن سوق المكملات الغذائية "واعد وضخم" ونعول عليه أن يكون قاطرة للتصدير، معبرًا عن سعادته بافتتاح كيان مثل مصنع "ليمتليس" بجودته العالية، مضيفًا: "نتمنى أن يكون لدينا ١٠٠ كيان مشابه".

وقال رئيس هيئة الدواء إن افتتاح المصنع الجديد، يأتي في ضوء اهتمام أجهزة الدولة بتشجيع الصناعة الوطنية لتلبية احتياجات المواطنين بأعلى درجات الجودة، وبسعر مناسب، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمختلف الجهات المسئولة في الدولة بتحقيق التعاون والتكامل بينها وبين الشركات الوطنية الجادة.

وخلال الفعاليات، أشاد رئيس هيئة الدواء، بقدرات المصنع الفنية والتقنية، وتنوع خطوط الإنتاج، ومواكبة أحدث اشتراطات التصنيع الجيد المعمول بها عالميا، مؤكدًا أن «الهيئة» تدعم شركاء الصناعة الوطنيين فنيا وإجرائيا، وتعمل على توسيع شراكاتهم الدولية، وتوفير كافة الظروف الملائمة لتحسين بنية سوق الدواء المصري، وتعزيز النمو الصناعي، ودعم التصدير.

وأجرى الحضور جولة تفقدية في المصنع الجديد، شاهدوا خلالها إمكانياته الكبيرة؛ حيث تم تجهيزه بأحدث الإمكانيات التصنيعية وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية، مع توفير نظام مراقبة جودة متطور يضمن سلامة وفعالية المنتجات، لتلبية الاحتياجات المحلية وتصدير المنتجات للخارج أيضًا.

وأكد الدكتور رياض أرمانيوس، العضو المنتدب لشركة إيفا فارما، المالكة للمصنع الجديد، إيمان الشركة بضرورة توسيع نطاق إنتاجها من المكملات الغذائية عالية الجودة، لتلبية احتياجات المستهلكين في مصر والمنطقة العربية، وتحسين الصحة العامة، والقدرة على العمل والإنتاج، فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة للشباب.

وأضاف أن المصنع سينتج العديد من المنتجات عالية القيمة، بما في ذلك الفيتامينات، والمعادن، ومضادات الأكسدة، والأعشاب، موضحًا أن المصنع الجديد سيصدر منتجاته إلى أكثر من 13 دولة في الخليج العربي والشرق الأوسط وأفريقيا.

وأكد أن المصنع الجديد يدعم تحسين «جودة الحياة»، وأن منتجاته تساعد في مواجهة الضغوطات اليومية التي يواجهها الإنسان ومسئولياته والتزاماته، تحت شعار: «جاهز للحياة»، وذلك عبر مجموعة متكاملة من المكملات الغذائية التي يحتاجها كل مواطن، عشان يبقي بلا حدود وجاهزًا لكل ما تتطلبه الحياة منه.

وشرح الدكتور وحيد وردي، الإمكانيات الإنتاجية للمصنع الجديد للحضور، موضحًا أنه مزود بأحدث التقنيات العالمية، بما فيها آلة ضغط أقراص تنتج نحو مليون قرص في الساعة الواحدة، مع وجود سعة إنتاجية عالية في المصنع تصل لألفي لتر لكل صندوق.