قومي المرأة يشكر رئيس مجلس الدولة لإصداره قرارًا بإلحاق 3 قاضيات بالمكتب الفني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: نور العمروسي:

تقدم المجلس القومي للمرأة بخالص الشكر والتقدير للمستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة لإصداره قرارًا بإلحاق 3 قاضيات في مجلس الدولة بالمكتب الفنى لرئيس المجلس للمرة الأولى فى تاريخ مجلس الدولة.

وأكد المستشار سناء خليل نائب رئيسة المجلس القومي للمرأة أن هذا الإنجاز يضاف إلى سجل مكتسبات المرأة فى مجال القضاء ويعكس مدى نجاح القاضيات وكفاءتهن وما يتمتعن به من كفاءة ونجاح وتميز وتفانى فى مجال العمل القضائي

كما تقدم المجلس القومي للمرأة بخالص التهانى إلى القاضيات الثلاث وهن المستشار مساعد (أ) هند أحمد علي عليوة عمارة والمستشار مساعد (أ) رضوى حلمي أحمد عبدالله والمستشار مساعد (أ) منى محمود أحمد رشدي محمود ويتمنى لهن المزيد من النجاح والتوفيق.