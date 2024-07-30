بعد تأييد حبسه.. سيناريو جديد ينتظر حسين الشحات أمام النقض بواقعة الشيبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أنهت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، فصلًا جديدة بواقعة اتهام حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، بالتعدي بالسب والضرب على لاعب بيراميدز محمد الشيبي.

وقضت المحكمة اليوم الثلاثاء، برفض استناف حسين الشحات على حكم حبسه سنة وحرمانه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أي هيئة رياضية، وأيدت الحكم بتهمة التعدي بالسب والضرب على اللاعب محمد الشيبي.

وتعود أحداث الواقعة بورود تحريات الشرطة أثناء إقامة مباراة لكرة القدم جمعت فريقس بيراميدز والأهلي في بطولة الدورى الممتاز اعتدى حسين الشحات على اللاعب محمد الشيبي وشتمه بالأم أمام ملايين المشاهدين.

سيناريو الشحات أمام النقض

وكشف أشرف عبدالعزيز، محامي حسين الشحات، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، أول تحرك لإيقاف الحكم الصادر ضد موكله.

وأكد عبدالعزيز لـ "الخليج 365"، أنه سيتقدم بطعن أمام محكمة النقض، على الحكم الصادر ضد موكله وإلغاء حكم الحبس ضد الشحات بواقعة الشيبي.

وقال أشرف عبد العزيز محامي "الشحات" إن موكله اعتذر للاعب بيراميدز "الشيمي" علي صفحته الشخصية.

وسب وقذف وإهانة

وكان المستشار هاني بكري، محامي اللاعب الدولي المغربي محمد الشيبي، قال إن النيابة العامة أحالت اللاعب حسين الشحات إلى محكمة جنح مدينة نصر، بتهمة السب والقذف والضرب والترويع والإهانة في أثناء نشاط رياضي.

وأضاف "بكري" خلال تصريحات إعلامية في الفترة الماضية أن البلاغ المحال من النيابة العامة أقامه اللاعب بشكل شخصي ضد الشحات ولا علاقة لنادي بيراميدز أو الأهلي بالبلاغ.

ولفت المحامي إلى أن اللاعب حسين الشحات عقب واقعة التعدي على موكله أصدر بيانا اعتذر فيه عن الواقعة للنادي الأهلي ولجماهيره وللجماهير المغربية، ولكن لم يذكر أي اعتذار لموكله ما دفع الأخير للتقدم بالبلاغ واللجوء للقضاء المصري للحفاظ على حقه.

تفاصيل الحكم وإيقاف التنفيذ

وبجلسة 30 مايو الماضي، قضت الدائرة "12" بمحكمة جنح ثاني مدينة نصر برئاسة المستشار محمد مبارك، بحبس لاعب النادي الأهلي "حسين الشحات"، لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ، وغرامة ١٠٠ الف جنيه في اتهامه بالتعدي بالضرب والسب والقذف على لاعب نادي بيراميدز المغربي محمد الشيبي.

وأجاز قانون العقوبات للمحكمة أن تُوقف تنفيذ الحكم على أي متهم صدر عليه حُكم بالحبس لا يتجاوز سنة.

وتنص المادة 55 من قانون العقوبات على أنه "يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون، ويجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ".

ويستمر إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيًا، وفق ما نصت عليه المادة 56 من قانون العقوبات.

ويجوز إلغاء إيقاف تنفيذ الحبس بحق حسين الشحات في حالتين حددتهما المادة 56 من قانون العقوبات؛ أولها إذا صدر ضده في خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده، أما الثانية إذا ظهر في خلال هذه المدة أن "الشحات" صدر ضده قبل الإيقاف حكم، ولم تكن المحكمة قد علمت به.

وإذا ظهرت أي من الحالتين السابقتين وألغي إيقاف الحبس بحق اللاعب تكون سلطة الإلغاء من المحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العمومية بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور، وفق ما نصت عليه المادة 57 من قانون العقوبات.

وبعد انقضاء مدة إيقاف تنفيذ العقوبة يعتبر الحكم بها كأن لم يكن، حيث نصت المادة 59 من قانون العقوبات على أنه "إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يكن صدر في خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن".

كان محمد الشيبي، لاعب بيراميدز اتهم حسين الشحات بسبه وقذفه وضربه أثناء نشاط رياضي في مباراة جمعت الفريقين بالدوري المصري، والذي سبق أن اعتذر لاعب الأهلي عنه.