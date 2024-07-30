الخشت يستقبل وفد الهيئة البريطانية لاعتماد الكليات الدولية ASIC للاعتماد الدولى

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استقبل الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، وفد الهيئة البريطانية لاعتماد الكليات الدولية ASIC، للاعتماد الدولي لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية برئاسة السيد لي هاموند رئيس مجلس إدارة الهيئة، وبحضور الدكتور لورانس واتسون المراجع الرئيسي ومستشار التأهيل بالهيئة، والدكتورة حنان علي القائم بأعمال عميد الكلية،ولفيف من قيادات الكلية.

وفي مستهل اللقاء، أشار الدكتور محمد الخشت، إلى التقدم الكبير الذي حققته الجامعة داخل مختلف التصنيفات الدولية المرموقة بالرغم من التحديات الشديدة التي تواجه الجامعة من حيث أنها جامعة حكومية يدرس بها 270 ألف طالب وطالبة، وتضم 25 مستشفى جامعيًا يقدم خدماته الطبية للمصريين جميعًا، بالإضافة إلى امتلاك الجامعة 167 مركزا بحثيًا وخدميًا، و27 كلية، موضحًا أن الجامعة استطاعت أن تتقدم أكثر من 240 مركزًا، ودخول 8 تخصصات ضمن أفضل 100 مركز داخل تصنيف US NEWS، ووجود 3 تخصصات ضمن أفضل 50 جامعة عالمية، لافتًا إلي اختراق الجامعة لأول مرة حاجز أفضل 15 جامعة علي مستوي العالم في تخصصي الصيدلة والسموم بترتيب 12 عالميًا، كما جاء ترتيب الرياضيات 33 عالميًا من بين 30 ألف جامعة، وعلم البوليمر 44 عالميًا.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن من ضمن الإنجازات الكبرى التي حققتها الجامعة إنشاء جامعة القاهرة الدولية بمدينة السادس من أكتوبر وبدء الدراسة بها من خلال 16 برنامجًا دوليًا مزدوجًا أو مشتركًا أو معتمدًا من هيئات دولية كأول جامعة دولية علي مستوي مصر والعالم تنبثق من رحم الجامعات الحكومية، إلى جانب البدء في إنشاء جامعة القاهرة الأهلية بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، مؤكدًا اهتمام الجامعة بالاعتماد الدولي لكلياتها وبرامجها المختلفة والجهود الكبرى المبذولة في هذا الإطار، والعمل علي تنوع جهات الاعتماد الدولية سواء من ألمانيا أو الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها.

وأكد الدكتور محمد الخشت، حرص جامعة القاهرة على سد الفجوة المعرفية مع الجامعات العالمية المتقدمة واهتمامها بتطوير المحتوي التعليمي ليضاهي البرامج داخل تلك الجامعات، وأن تكون المقررات الدراسية ذات صلة وطيدة مع ما يحدث في الواقع الخارجي، لافتًا أن كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بصدد إنشاء مرصد اقتصادي باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ومن جانبه، أعرب وفد الهيئة البريطانية لاعتماد الكليات الدولية ASIC، عن اعجابهم بجامعة القاهرة العريقة، ومدي تطور نظم الادارة بها والبرامج التعليمية المتميزة وعدد الخريجين الكبير الذين تولوا مناصب رفيعة في الحكومات المختلفة وبرلمانات العديد من الدول والمؤسسات الدولية، كما عبروا عن إعجابهم بمدنها الجامعية والملاعب الرياضية بها، وقدرة إدارتها برئاسة الدكتور محمد الخشت في التعامل مع الأعداد الكبيرة من الطلاب فيما يتعلق بالجوانب العلمية والبحثية بدرجة عالية من الكفاءة والجودة.

جدير بالذكر أن الهيئة البريطانية لاعتماد الكليات الدولية هي هيئة تابعة لوزارة التعليم العالي البريطاني تحت إشراف مؤسسة التعليم والخدمة الاجتماعية، وقد بلغ عدد الجامعات المعتمدة من قبل الهيئة إلى 265 جامعة في بريطانيا وما يزيد عن 360 جامعة في أوروبا وأمريكا وآسيا.



لقاء الدكتور محمد عثمان الخشت



الخشت يستقبل وفد الهيئة البريطانية لاعتماد الكليات الدولية