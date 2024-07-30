شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ينعى الشيخ عبد الحميد محمد الأطرش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينعى الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وفاة العالم الفقيه الكبير الشيخ عبد الحميد محمد الأطرش، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية ورئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقًا.

وأشار الوزير إلى أن الفقيد كان عالما جليلا، وفقيها مفتيا واسع العلم، من الجيل الأزهري القديم المتمكن من العلم، الخبير بمهارات الفتوى، خدم دينه ووطنه، وترك في قلوب الناس أطيب الأثر، ومضى إلى ربه بعد عمر كريم قضاه في خدمة العلم ونفع البلاد والعباد.

ويتوجه وزير الأوقاف بخالص العزاء والمواساة لأسرة الشيخ عبد الحميد محمد الأطرش .. الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية ورئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقًا ولطلابه وزملائه ومحبيه، سائلًا الله (عز وجل) له المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته، جزاء ما قدم في خدمة الإسلام.